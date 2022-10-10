Экс-игрок «Мордовии» Руслан Мухаметшин приговорен к 1,5 годам колонии за организацию подпольных казино

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Бывший игрок «Мордовии» Руслан Мухаметшин осужден за организацию подпольных казино.

Ленинский райсуд Саранска приговорил экс-футболиста к 1,5 годам колонии общего режима.

Также Мухаметшин оштрафован на 800 тысяч рублей. Осуждены были и трое его подельников.

Согласно следствию, Мухаметшин и его партнеры с 2017 по 2020 год, объединившись в организованную преступную группу, незаконно проводили в Саранске и в Ковылкине азартные игры в специально арендованных для этих целей нежилых помещениях.

Мухаметшин, помимо «Мордовии», также играл в Премьер-лиге за «Рубин» и «Арсенал».

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