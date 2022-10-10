Рейтинг ATP. Циципас обошел Зверева, Фриц дебютировал в топ-10, Котов – в топ-100

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Роман Сафиуллин Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Павел Котов Теннис

По итогам недели финалист Астаны Стефанос Циципас вернулся в топ-5.

Рейтинговые рекорды установили Тэйлор Фриц и Фрэнсис Тиафу, разыгравшие титул в Токио, Эмилио Гомес и Павел Котов, дебютировавшие в топ-100. 

FedEx ATP Rankings

Положение на 10 октября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6740
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 5810
3 (3) Каспер Рууд (Норвегия)  5645
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 5245
5 (6) Стефанос Циципас (Греция) 5065
6 (5) Александр Зверев (Германия) 5040
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 4320
8 (11) Тэйлор Фриц (США) 3510
9 (9) Андрей Рублев (Россия) 3480
10 (8) Кэмерон Норри (Великобритания) 3445
17 (19) Фрэнсис Тиафу (США) 2240
19 (18) Карен Хачанов (Россия) 2035
20 (22) Денис Шаповалов (Канада) 1925
26 (28) Борна Чорич (Хорватия) 1495
39 (39) Аслан Карацев (Россия) 1085
44 (51) Адриан Маннарино (Франция) 1046
86 (120) Сун Ву Квон (Южная Корея) 621
93 (92) Роман Сафиуллин (Россия) 586
98 (102) Эмилио Гомес (Эквадор) 566
100 (103) Павел Котов (Россия) 564

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные