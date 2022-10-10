Рейтинг ATP. Циципас обошел Зверева, Фриц дебютировал в топ-10, Котов – в топ-100

По итогам недели финалист Астаны Стефанос Циципас вернулся в топ-5.

Рейтинговые рекорды установили Тэйлор Фриц и Фрэнсис Тиафу, разыгравшие титул в Токио, Эмилио Гомес и Павел Котов, дебютировавшие в топ-100.

FedEx ATP Rankings

Положение на 10 октября 2022

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