Рейтинг ATP. Циципас обошел Зверева, Фриц дебютировал в топ-10, Котов – в топ-100
По итогам недели финалист Астаны Стефанос Циципас вернулся в топ-5.
Рейтинговые рекорды установили Тэйлор Фриц и Фрэнсис Тиафу, разыгравшие титул в Токио, Эмилио Гомес и Павел Котов, дебютировавшие в топ-100.
FedEx ATP Rankings
Положение на 10 октября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6740
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5810
|3 (3)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5645
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|5245
|5 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5065
|6 (5)
|Александр Зверев (Германия)
|5040
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|4320
|8 (11)
|Тэйлор Фриц (США)
|3510
|9 (9)
|Андрей Рублев (Россия)
|3480
|10 (8)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3445
|17 (19)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|2240
|19 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|2035
|20 (22)
|Денис Шаповалов (Канада)
|1925
|26 (28)
|Борна Чорич (Хорватия)
|1495
|39 (39)
|Аслан Карацев (Россия)
|1085
|44 (51)
|Адриан Маннарино (Франция)
|1046
|86 (120)
|Сун Ву Квон (Южная Корея)
|621
|93 (92)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|586
|98 (102)
|Эмилио Гомес (Эквадор)
|566
|100 (103)
|Павел Котов (Россия)
|564
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