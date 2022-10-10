Шведские лыжницы Сван и Далквист готовы бойкотировать международные соревнования, если на них допустят российских спортсменов

Шведские лыжницы и готовы бойкотировать международные соревнования под эгидой , если российских спортсменов допустят до участия.

«Это стыдно, это неправильно. Пока Россия ведет спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru), мы должны держаться от нее подальше.

Я думаю, что это четкая позиция для спорта», – сказала Сван.

«Да, я бы так и сделала. Я определенно буду готова к этому», – ответила лыжница на вопрос о том, готова ли она бойкотировать чемпионат мира-2023 в Планице, если на него допустят россиян.

«Да, это больше, чем просто спорт. Сейчас бойкот – это нечто само собой разумеющееся», – добавила Далквист.