Мане отказал «МЮ» в 2015-м: «Там были Руни, ван Перси, Ди Мария, Депай. Ван Гал сказал, что я буду играть, если произведу хорошее впечатление. Меня это не устроило»

Садьо Мане вспомнил, как «Манчестер Юнайтед» пытался купить его у «Саутгемптона» в 2015 году.

«Манчестер Юнайтед» тогда звонил мне. Я говорил с ван Галом. Там был Руни. Там был Ди Мария. И Депай тоже был. Когда им не удалось меня взять, они купили Марсьяля.

Ван Гал мне позвонил и сказал: «Садьо, как дела? Чем занимаешься? Я хочу, чтобы ты приехал в «Манчестер Юнайтед».

Я говорю: «Серьезно?» Он: «Да!» Я: «Окей. Сейчас поговорю со своим агентом».

Ван Гал сказал: «Посмотрим, как будет лучше, потому что я знаю, что ты хороший футболист и можешь помочь команде, а мы можем помочь стать сильнее тебе».

После этого я спросил: «Ладно, но у вас есть Депай, Руни, Ди Мария, ван Перси. Где я буду играть? Вот такой вопрос, потому что я хочу играть».

Он ответил: «Я знаю, что ты талантлив и хорош. Если будешь хорошо тренироваться, произведешь хорошее впечатление, то будешь играть. Но у нас есть и другие хорошие игроки».

Меня такое объяснение не удовлетворило. Я пообщался с тренером, и он сказал, что буду играть, если буду достаточно хорош. А если нет...

Я могу сказать, что не был готов на тот момент. Я был молод, мне еще была нужна помощь, еще год или два, чтобы стать тем, кем я хотел стать. Я все еще был в «Саутгемптоне», мне не хватало стабильности. И я ответил: «Ладно, посмотрим».

У меня также была встреча с «Тоттенхэмом». Почеттино параллельно звонил моему агенту и говорил, что хочет, чтобы я приехал на базу клуба. Спустя неделю я приехал, посмотрел условия, встретился с тренером, поговорил с ним, и для меня этот вариант был более убедительным, чем проект «МЮ». В случае с «МЮ» проблема была в большом количестве игроков», – сказал вингер «Аль-Насра» в интервью Рио Фердинанду.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Рио Фердинанда
