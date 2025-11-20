«Барко собирает чаевые, Зобнин заливает топливо, Солари учится мыть машины, Денисов готовит перекус, а Джику медитирует над кофейным автоматом». Игроки «Спартака» «поработали» на АЗС «Лукойла»
Игроки «Спартака» «поработали» на АЗС «Лукойла».
Игроки «Спартака» приняли участие в акции «Заправляем счастьем!», организованной «Лукойлом».
В телеграм-канале энергетической компании появились видео и фотографии с футболистами, сделанные на одной из заправок.
«На АЗС «Лукойла» Барко собирает чаевые, Зобнин заливает топливо, Солари учится мыть машины, Денисов готовит перекус, а Джику медитирует над кофейным автоматом», – говорится в сообщении.
