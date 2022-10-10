Гогниев отстранил Идову, Тихого и Камышева от тренировок с «Химками». Он объяснил это тем, что не уверен в игроках

отстранил от тренировок трех игроков «Химок».

По информации «Чемпионата», в общих тренировках теперь не могут принимать участие , и .

Как сообщает Metaratings.ru, сегодня днем во время теоретического занятия главный тренер «Химок» объявил, что Идову, Тихий и Камышев будут тренироваться отдельно от основной группы.

Для разъяснения причин отстранения Гогниев попросил игроков зайти к нему в кабинет, где провел беседу с футболистами. При этом конкретные причины отстранения им озвучены не были. Тренер использовал общие фразы и мотивировал свое решение тем, что не уверен в игроках.

Напомним, занимают 15-е место в турнирной таблице Мир после 12 туров – на счету подмосковного клуба 8 очков. Команда не побеждает с августа – в 11 матчах подряд.

Следующий матч команда Гогниева проведет 15 октября – против «Факела».