Литвинов о «Спартаке»: «Были в шоке, когда узнали об уходе Станковича, мы такие же люди, как и все. Сейчас всплеск, новые эмоции, команда всегда раскрепощается после смены тренера»

Руслан Литвинов: были в шоке от ухода Станковича.
«100% важно новому тренеру сохранять позитивное настроение. Четыре игры осталось до перерыва. Положительные эмоции могут сыграть важнейшую роль в исходах. Ребята хотят только побеждать.
Еще не такой сильный мороз. Эсекиэль Барко тоже был в шортах, они [легионеры] жалуются на холодную погоду, но сами в шортах [выступают].
Команда была в шоке, когда узнала об уходе Деяна [Станковича]. Мы такие же люди, как и все. Тоже читаем новости. Старались абстрагироваться, чтобы не было негативного настроения. Разошлись на положительной ноте.
Сейчас всплеск, новые эмоции, команда всегда раскрепощается после смены тренера», – сказал полузащитник «Спартака».
