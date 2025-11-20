Литвинов о «Спартаке»: «Были в шоке, когда узнали об уходе Станковича, мы такие же люди, как и все. Сейчас всплеск, новые эмоции, команда всегда раскрепощается после смены тренера»

Руслан Литвинов: были в шоке от ухода Станковича.

«100% важно новому тренеру сохранять позитивное настроение. Четыре игры осталось до перерыва. Положительные эмоции могут сыграть важнейшую роль в исходах. Ребята хотят только побеждать.

Еще не такой сильный мороз. Эсекиэль Барко тоже был в шортах, они [легионеры] жалуются на холодную погоду, но сами в шортах [выступают].

Команда была в шоке, когда узнала об уходе Деяна [Станковича ]. Мы такие же люди, как и все. Тоже читаем новости. Старались абстрагироваться, чтобы не было негативного настроения. Разошлись на положительной ноте.

Сейчас всплеск, новые эмоции, команда всегда раскрепощается после смены тренера», – сказал полузащитник «Спартака ».