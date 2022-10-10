Голдобин попросил обмен из «Металлурга». У хоккеиста конфликт с Воробьевым

хочет уйти из «Металлурга».

27-летний нападающий запросил обмен из магнитогорского клуба. Сообщается, что это решение вызвано конфликтом с главным тренером команды .

Форвард набрал 5 (2+3) очков в 11 матчах текущего Фонбет чемпионата .

Также несколько раз по ходу сезона хоккеист не попадал в заявку на матч, оставаясь в запасе.

Напомним, что в межсезонье Голдобин продлил соглашение с магнитогорцами на один год.

В прошлом сезоне игрок набрал 39 (16+23) очков в 42 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 18 (8+10) баллами в 23 играх.