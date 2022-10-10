Голдобин попросил обмен из «Металлурга». У хоккеиста конфликт с Воробьевым
Николай Голдобин хочет уйти из «Металлурга».
27-летний нападающий запросил обмен из магнитогорского клуба. Сообщается, что это решение вызвано конфликтом с главным тренером команды Ильей Воробьевым.
Форвард набрал 5 (2+3) очков в 11 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ.
Также несколько раз по ходу сезона хоккеист не попадал в заявку «Металлурга» на матч, оставаясь в запасе.
Напомним, что в межсезонье Голдобин продлил соглашение с магнитогорцами на один год.
В прошлом сезоне игрок набрал 39 (16+23) очков в 42 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 18 (8+10) баллами в 23 играх.
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