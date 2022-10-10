Ари: «Галицкий такой же умный, как Путин. Они одинаковые абсолютно и очень мне нравятся»

Ари сравнил владельца Сергея Галицкого и президента России Владимира Путина.

«В «Краснодаре» я обычно общался только с (генеральный директор клуба – прим. ред.). Мы разговаривали про бизнес: у меня есть небольшое агентство, представляющее интересы игроков, которых я могу посоветовать.

Что касается Сергея Галицкого, он для меня большой пример – как надо жить, кем стать. Я хочу стать как он! Он очень богатый, умный, вызывает респект, я его безумно уважаю. То, что он сделал с «Краснодаром», вызывает только аплодисменты.

такой же умный, как Владимир Путин. Они одинаковые абсолютно! Мне они очень нравятся», – заявил бывший игрок «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России.

Ари: «Путин – лучший президент в мире за последнее время. Хороший человек, настоящий красавчик!»