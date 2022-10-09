Осечка «Зенита», ничья в дерби Москвы, «Локо» уволил Цорна и Циннбауэра после 0:4, Холанд опять забил, победы «Милана» и «Реала», Евро не расширят, новый план Суперлиги и другие новости

1. «Зенит» не выиграл у «Факела» в гостях (1:1), прервалась серия из 7 побед питерцев в Мир РПЛ. ЦСКА не воспользовался осечкой лидера и также сыграл вничью с «Динамо» (1:1). «Локомотив» потерпел очередное крушение, пропустив 4 безответных гола от «Сочи» на выезде. Для «Локо» это поражение стало 5-м подряд в чемпионате.

2. «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна после матча с «Сочи». Сразу возникло несколько вариантов на замену: Андрей Талалаев, Юрий Семин + Борис Ротенберг, Сергей Юран.

3. В АПЛ без сюрпризов: «Челси» разгромил «Вулверхэмптон» (3:0), а «Манчестер Сити» вынес «Саутгемптон» (4:0). Эрлинг Холанд забил в 10-м матче за «Сити» подряд, у него 20 голов в 13 матчах за новый клуб. Другие результаты – тут.

4. В полуфинале турнира в Астане Андрей Рублев проиграл Стефаносу Циципасу, а Даниил Медведев снялся с матча с Новаком Джоковичем перед решающим сетом.

Екатерина Александрова проиграла Иге Швентек в полуфинале в Остраве, а Вероника Кудерметова в полуфинале в Монастире уступила Ализе Корне.

5. «Милан» обыграл «Ювентус» (2:0), забили Фикайо Томори и Браим Диас. У «Юве» уже 4 поражения в этом сезоне во всех турнирах. Дубль Джеко принес «Интеру» победу в гостях у «Сассуоло» (2:1).

6. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл поул в квалификации Гран-при Японии-2022, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й.

7. КХЛ. «Автомобилист» уступил «Нефтехимику», «Салават» победил «Динамо», «Авангард» обыграл «Металлург», «Ак Барс» проиграл «Барысу».

8. «Реал» обыграл «Хетафе» (1:0) благодаря голу Эдера Милитао на 3-й минуте. «Мадрид» по-прежнему идет без поражений: у команды 11 побед и ничья в 12 матчах сезона и лучший результат в Ла Лиге после 8 туров за 31 год. «Атлетико» победил «Жирону» (2:1) благодаря дублю Корреа, остальные результаты смотрите здесь.

9. «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Баварией» (2:2), уступая 0:2 к 74-й минуте. Антони Модест принес дортмундцам ничью, забив на 95-й. «Байер» выиграл 1-й матч при Хаби Алонсо, другие результаты – тут.

10. НХЛ. «Нэшвилл» победил «Сан-Хосе» (3:2) и во втором матче регулярного чемпионата в Праге.

В выставочных матчах первую победу одержала «Тампа» – над «Флоридой» (5:2), Наместников набрал 4 (3+1) очка. «Сент-Луис» разнес «Чикаго» (6:0), Барбашев сделал дубль. «Миннесота» была сильнее «Далласа» (5:1), Капризов набрал 3 (2+1) очка. «Вашингтон» одолел «Коламбус» (4:3 ОТ), Овечкин забил 2-й гол на предсезонке, а Чинахов – уже 6-й. Все результаты дня – здесь.

11. УЕФА решил не расширять чемпионат Европы до 32 команд.

12. Фовард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин покинет команду на неопределенный срок. Он ударил одноклубника Джордана Пула по лицу на тренировке.

13. «ПСЖ» не забил «Реймсу» – 0:0. Серхио Рамоса удалили в 1-м тайме за споры с судьей, а Лионель Месси пропускал игру.

14. Пишут, что Криштиану Роналду жалуется на качество тренировок при Эрике тен Хаге. Также он считает, что «МЮ» было бы лучше играть в иной манере.

15. «Реал», «Барса» и «Ювентус» обсудят с европейскими клубами новый формат Суперлиги. От гарантированного участия команд планируют отказаться.

16. Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России, если ускоренно получат гражданство РФ. Этот вариант уже реализуется, утверждает инсайдер Иван Карпов.

17. «Лацио» интересен Саба Сазонов, но от трансфера защитника «Динамо» пока отказались из-за лимита на легионеров в Италии.

Цитаты дня.

Семак об 1:1 с «Факелом»: «На таком поле сложно играть тонко. Спада у «Зенита» не вижу, даже «Реал» не обходится без потери очков»

Агент Лахтер: «Венгер называл Аршавина за глаза «гребаный гном». Яйца у Шавы – кевларовые, его можно грохнуть, закопать. Но сломать – нет»

Неста считает, что он сдержал бы Холанда: «Я играл против Месси, Роналду, Роналдо. Бразилец был особенным»

«У меня зарплата – 2000 долларов. 600 отдашь за квартиру, 500 за машину, бензин – и почти ничего не осталось». Олимпийский чемпион Кузнецов о Швеции

Шахматистка Лагно: «На Олимпиаде-2018 болела за Медведеву. Она постарше, чем Загитова, и путь к золоту на Играх у нее был дольше»

Уэйн Руни: «Роналду и Месси – два величайших футболиста, когда-либо игравших, но время настигает всех»