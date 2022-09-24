Провал Англии в Лиге наций, Месси может вернуться в «Барсу», Федерер провел последний матч, шаманские истории о Погба, дубль Кокорина, фигурное катание на Okko, РФС постоит футбольный центр для сборных и другие новости

1. Англия проиграла Италии (0:1) в Лиге наций, Германия уступила Венгрии (0:1), а Босния и Герцеговина победила Черногорию (1:0). В результате Англия вылетела в Лигу B, заняв последнее место в группе, Босния поднялась в Лигу А, а Германия не сыграет в плей-офф – победителя группы определят Венгрия и Италия.

Хвича Кварацхелия забил 4 гола в 5 матчах Лиги наций, больше лишь у Холанда – 5.

2. РФС построит базу для сборных России в районе Москвы Хорошево-Мневники. Там будет 3 поля с гибридным натуральным газоном, подогревом, автоматическим поливом.

3. Футбольная ассоциация Англии предъявила Криштиану Роналду обвинения за инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста. «МЮ» поддержал футболиста.

4. Лионель Месси готов рассмотреть возвращение в «Барселону» после ЧМ в Катаре. Они созвонились с президентом клуба Жоаном Лапортой.

5. КХЛ. «Торпедо» обыграло «Авангард», «Нефтехимик» пропустил 5 шайб от «Трактора», «Сочи» проиграл «Спартаку». Защитник «Авангарда» Семен Чистяков получил 5+20 за удар Ю Сато в голову, торпедовцы дважды забили в большинстве.

6. «СтавропольАгроСоюз» из-за частичной мобилизации может не сыграть в 1/32 финала Фонбет Кубка России. Кстати, игроков сборной России спрашивали о частичной мобилизации при пересечении границы.

7. Кубок Лэйвера. Федерер и Надаль проиграли Соку и Тиафу, в общем зачете счет 2:2. Роджер провел последний матч в карьере. После его завершения он плакал вместе с Рафой.

8. ЛГБТ-фанатов на чемпионате мира-2022 в Катаре не накажут, если они будут держаться за руки или показывать радужные флаги. Так заявила Футбольная ассоциация Англии. Кстати, пишут, что из Катара массово высылают рабочих-мигрантов перед ЧМ. Некоторые из них при этом получили не всю зарплату и не покрыли расходы на агентов по найму.

9. Okko будет показывать фигурное катание совместно с Первым каналом.

10. Неймар отдал два ассиста у товарищеском матче Бразилии с Ганой (3:0). У форварда 21 (11+10) очко в 12 последних играх за «ПСЖ» и Бразилию по системе «гол+пас».

11. Брат Погба заявил, что Поль просил шамана помочь выиграть Евро-2016 и ЧМ-2018 и платил ему 75-100 тысяч евро раз в два месяца. Кроме того, хавбек хотел, чтобы шаман наложил проклятье на Килиана Мбаппе перед игрой «ПСЖ» – «МЮ» в ЛЧ-2018/19.

12. Повестки из военкомата пришли нескольким сотрудникам Российского футбольного союза, пишет «Спорт-Экспресс».

13. Александр Кокорин сделал дубль за «Арис» в товарищеском матче, впервые выйдя в старте. Его клуб победил 7:1.

14. Игроки «Барселоны» Рональд Араухо и Френки де Йонг получили травмы в расположении сборных. Ранее у каталонцев травмировались Депай и Кунде, который может пропустить 3-4 недели.

15. «Бавария» просит Харри Кейна не продлевать контракт и дождаться их предложения. «Тоттенхэм» хочет переподписать форварда до ЧМ-2022.

16. «Уильямс» объявил об уходе Николаса Латифи из команды по окончании сезона-2022.

17. Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия и Дания поддержали недопуск российских спортсменов к соревнованиям.

18. Главный спонсор Международной федерации лыж может отказаться от контракта в случае допуска сборной России к стартам.

19. WADA оставило каннабис в обновленном списке запрещенных веществ.

20. В Министерстве спорта создали оперативный штаб на период частичной мобилизации. Его возглавил Одес Байсултанов.

21. В сборную Франции не будут вызывать игроков из КХЛ. В лиге их двое – Да Коста и Овитю.

22. Ванда Нара объявила о расставании с форвардом сборной Аргентины и «Галатасарая» Мауро Икарди.

Цитаты дня.

Камила Валиева: «Я вижу все, что пишут и говорят. После того, что было в феврале, меня уже сложнее достать»

«Иностранцы еще будут просить, чтобы мы вернулись. Посмотрю, как они между собой будут колупаться». Лыжница Сорина об отстранении сборной

Депутат Свищев: «Не вижу причин останавливать футбол. Ситуация должна улучшаться, мы должны верить в нашего руководителя»

Дани Алвес: «Люблю Роналду. Как игрок я ближе к нему, чем к Месси. Лео – прирожденный талант»

Фетисов об НХЛ: «Русофобию испытал на себе. Когда приехал в США в 1989-м, меня ненавидели по одной причине – потому что я из СССР»

Ари: «Путин – лучший президент в мире за последнее время. Хороший человек, настоящий красавчик!»

Паоло Мальдини: «Месси, Марадона и Роналдо – три величайших игрока, которых я видел за карьеру»