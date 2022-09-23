Кунде может пропустить 3-4 недели. У него подозрение на разрыв бицепса бедра

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Жюль Кунде Футбол

Стало известно, сколько может пропустить Жюль Кунде из-за травмы. 

Защитник «Барселоны» вышел в стартовом составе на матч Франции с Австрией в Лиге наций (2:0) и был заменен на 23-й минуте. Перед тем, как покинуть поле, он сел на газон, почувствовав дискомфорт. 

У Кунде подозрение на разрыв бицепса бедра. Вскоре он пройдет углубленное обследование. Если диагноз подтвердится, футболист может пропустить 3-4 недели.

Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи» в летнее трансферное окно. Он провел 3 матча в Ла Лиге в составе каталонской команды. С подробной статистикой Кунде можно ознакомиться здесь

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