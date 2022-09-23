Кунде может пропустить 3-4 недели. У него подозрение на разрыв бицепса бедра

Стало известно, сколько может пропустить из-за травмы.

Защитник «Барселоны» вышел в стартовом составе на матч Франции с Австрией в Лиге наций (2:0) и был заменен на 23-й минуте. Перед тем, как покинуть поле, он сел на газон, почувствовав дискомфорт.

У Кунде подозрение на разрыв бицепса бедра. Вскоре он пройдет углубленное обследование. Если диагноз подтвердится, футболист может пропустить 3-4 недели.

Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи» в летнее трансферное окно. Он провел 3 матча в в составе каталонской команды. С подробной статистикой Кунде можно ознакомиться здесь.