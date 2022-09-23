Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия и Дания поддержали недопуск российских спортсменов к соревнованиям

Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия и Дания поддержали недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

Сегодня олимпийские комитеты стран представили совместное заявление, где объяснили свою позицию текущей ситуацией на Украине. Заявление также поддержали спортивные конфедерации Гренландии, Фарерских и Аландских островов.

«Мы полностью поддерживаем рекомендации о недопуске к участию всех спортсменов и официальных лиц России и Беларуси в международном спорте», – говорится в сообщении.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности