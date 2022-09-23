ЛГБТ-фанатов на ЧМ в Катаре не накажут, если они будут держаться за руки или показывать радужные флаги. Так заявили в FA

Катар не собирается преследовать болельщиков, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, во время ЧМ.

Как сообщила (FA), ей гарантировали, что в Катаре не накажут однополые пары, если они будут держаться за руки или демонстрировать радужные флаги.

За флаги болельщиков не накажут, если они не будут демонстрировать неуважение к местной культуре.

«Мы задавали эти вопросы властям Катара на протяжении последних шести месяцев. Но действие законов, о которых вы говорите, будет приостановлено перед чемпионатом мира. Так что эти действия не будут считаться незаконными.

Власти Катара дали абсолютно верные ответы на все наши вопросы. Мы даже спросили, будут ли разрешены радужные флаги на турнире. Да – до тех пор, пока кто-нибудь не повесит его рядом с мечетью. Именно такой пример нам привели. Такого рода неуважение проявлять будет нельзя. Они готовы проявлять терпимость и действовать в правильном направлении.

Мы понимаем, почему [ЛГБТ-болельщики] обеспокоены. Мы встречались с ними. Как я понял, некоторые из них не поедут на турнир.

Катар заверил нас, что рад приветствовать на турнире всех, включая представителей ЛГБТ-сообщества», – сказал директор FA Марк Буллингем.

Как пишет The Guardian, ссылаясь на источники, близкие к властям Катара, от болельщиков будут ждать уважения к местной культуре, поэтому публичные проявления привязанности приветствоваться не будут. Кроме того, неизвестно, где будет проходить граница между допустимым поведением на публике и правонарушением.