«СтавропольАгроСоюз» из-за частичной мобилизации может не сыграть в 1/32 финала Кубка: «Игроки уже в списках. Футболистов может не хватить»

из-за частичной мобилизации может не сыграть в 1/32 финала Фонбет Кубка России.

Об этом рассказал Кирилл Эйдельнант, главный тренер команды из Невинномысска.

– Игроки еще не получили повестки, но они уже есть в списках [на частичную мобилизацию], так что они в ожидании. Это Артур Урбицкий, Владислав Каблахов и трое еще под вопросом.

– Насколько это сильно может повлиять на команду?

– Это будет крах, у нас и так Тигиев и Мутьев дисквалифицированы – два ключевых игрока. А если будет минус еще два‑три игрока, то не знаю, как состав будем собирать.

– Есть риск, что ваша команда вообще не сможет сыграть в 1/32 финала Кубка России, если в ближайшие дни повестки получат другие игроки?

– Думаю, такой вариант не исключен, если все это будет быстро развиваться. Нам просто может не хватить футболистов для выхода на поле. Вроде и смешно, но на самом деле уже не до смеха. Ребята сидят на иголках, ждут, – сказал Эйдельнант.

Матч «СтавропольАгроСоюз» – должен состояться 5 октября.

«СтавропольАгроСоюз» – единственная любительская команда, сумевшая дойти до 1/32 финала Кубка России.

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