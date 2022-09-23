Главный спонсор Международной федерации лыж может отказаться от контракта в случае допуска сборной России к стартам

Главный спонсор Международной федерации лыжного спорта (FIS), норвежская компания Coop заявила о возможном разрыве контракта в случае допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявлял, что решение о возвращении сборной России на Кубок мира может быть принято в декабре.

«Мы ожидаем, что FIS как можно быстрее опровергнет то, что это может произойти. Мы почти что не верим, что высказывания [Виона] – правда.

Мы поговорили с FIS и озвучили нашу точку зрения. Принять такое совершенно неактуально, и, если нас не услышат, это будет означать, что мы не можем продолжать спонсорство», – рассказал директор по коммуникациям Соор Бьорн Такле Фриис.

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