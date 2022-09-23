В Минспорта создали оперативный штаб на период частичной мобилизации. Его возглавил Байсултанов

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов назначен руководителем созданного оперативного штаба ведомства по реализации полномочий федеральных органов исполнительной власти в период частичной мобилизации.

Об этом Байсултанов сообщил в пятницу в своем телеграм-канале.

«В задачи организованного оперативного штаба входит взаимодействие с Министерством обороны РФ и органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, формирование спортивных сборных команд нашей страны и субъектов в условиях частичной мобилизации, вопросы местонахождения спортсменов и обстоятельства их выезда за пределы страны.

В работу штаба активно вовлечены и подведомственные учреждения спорта РФ», – написал Байсултанов.