В Минспорта создали оперативный штаб на период частичной мобилизации. Его возглавил Байсултанов

Теги Министерство спорта России Политика Одес Байсултанов Биатлон

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов назначен руководителем созданного оперативного штаба ведомства по реализации полномочий федеральных органов исполнительной власти в период частичной мобилизации.

Об этом Байсултанов сообщил в пятницу в своем телеграм-канале.

«В задачи организованного оперативного штаба входит взаимодействие с Министерством обороны РФ и органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, формирование спортивных сборных команд нашей страны и субъектов в условиях частичной мобилизации, вопросы местонахождения спортсменов и обстоятельства их выезда за пределы страны.

В работу штаба активно вовлечены и подведомственные учреждения Министерства спорта РФ», – написал Байсултанов. 

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