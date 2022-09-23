Ванда Нара объявила о расставании с Икарди: «Очень больно. Будет лучше, если все узнают это от меня»

сообщила, что расстается с .

«Мне очень больно переживать этот момент. Но, учитывая разоблачение и спекуляции в медиа, будет лучше, если все узнают это от меня. Больше мне нечего сказать по этой теме, и я не хочу давать никаких подробностей об этом расставании.

Пожалуйста, прошу понять не только меня, но и наших детей», – написала жена и агент аргентинца в соцсетях.

Ванда и Икарди женились в 2014 году, у пары есть два совместных ребенка и еще трое – от предыдущего брака Нары с футболистом Макси Лопесом.

Ранее о расставании форварда с Вандой сообщалось как минимум дважды – в октябре 2021 года и в августе этого года. Однако затем пара сообщала о примирении.

В ноябре 2021 года появилась информация о том, что Икарди, выступающий за «Галатасарай» на правах аренды, передал Ванде права на все свои доходы и активы до 2050 года, чтобы спасти брак.