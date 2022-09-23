Месси готов рассмотреть возвращение в «Барсу» после ЧМ. Они с Лапортой созвонились (Серхио Гонсалес)

сообщил , что не исключает возвращение в «Барселону».

Нападающий «ПСЖ» созвонился с президентом «Барселоны» на этой неделе. Лапорта пытается наладить отношения с Месси, который был разочарован поведением клуба летом 2021 года, когда футболист был вынужден перейти в «ПСЖ» на правах свободного агента из-за того, что «Барса» не смогла предложить ему новый контракт.

В эфире El Clásico TV аргентинский журналист Серхио Гонсалес, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Лапорта извинился перед Месси за то, как ему пришлось уйти из «Барселоны».

Отмечается, что важную роль в возможном возвращении играет и главный тренер «Барселоны» .

Месси сообщил Лапорте, что в данный момент думает лишь о чемпионате мира, который начнется в ноябре. После этого турнира форвард готов рассмотреть возможность возвращения в «Барселону».

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 11 матчах за . Его статистика доступна здесь.

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