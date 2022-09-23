Лига наций. Англия в гостях у Италии, Германия примет Венгрию

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Сборная Англии сыграет на выезде с Италией в рамках Лиги наций.

Германия встретится дома с Венгрией.

Лига наций

Групповой этап

5-й тур

Эстония – Мальта
Дата проведения
23 сентября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Грузия – Северная Македония
Дата проведения
23 сентября, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Италия – Англия
Дата проведения
23 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болгария – Гибралтар
Дата проведения
23 сентября, 21.45, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Германия – Венгрия
Дата проведения
23 сентября, 21.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Финляндия – Румыния
Дата проведения
23 сентября, 21.45, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Босния и Герцеговина – Черногория
Дата проведения
23 сентября, 21.45, «Билино Поле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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