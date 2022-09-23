Лига наций. Англия в гостях у Италии, Германия примет Венгрию

Сборная Англии сыграет на выезде с Италией в рамках Лиги наций.
Германия встретится дома с Венгрией.
Групповой этап
5-й тур
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.45, «Лудогорец Арена»
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.45, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 23 сентября, 21.45, «Билино Поле»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.