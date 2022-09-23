Ари: «Путин – лучший президент в мире за последнее время. Хороший человек, настоящий красавчик!»

Ари считает лучшим президентом в мире.

«Владимир Путин – хороший человек, настоящий красавчик! Я в Бразилии об этом тоже всегда говорил. У меня все спрашивали о том, как жить в России и какие проблемы могут быть. Я всегда отвечал, что все хорошо и никаких проблем нет.

То, что хочет сделать Владимир Путин, он всегда сделает, все осуществит! И это будет правильным решением. Зеленский всегда только разговаривает, сидит и ничего не делает, совершает ошибки. Я русский, я всегда буду болеть за Россию!

Считаю, что Путин – лучший президент в мире за последнее время. Если бы в Бразилии президентом был такой человек, как Путин, эта страна была бы совершенно другой, стала бы намного лучше. Есть плохие президенты, а есть Путин – хороший президент», – сказал Ари, ранее игравший за , и .

Напомним, у бразильца есть российский паспорт. Форвард, который сейчас занимает должность играющего президента бразильского клуба «Атлетико Сеаренсе», сыграл два матча за сборную России.