FA предъявила Роналду обвинения за инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста. «МЮ» поддержал Криштиану

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила Криштиану Роналду в нарушении своих правил.

Это связано с апрельским инцидентом, когда португалец разбил телефон мальчику-аутисту. Эпизод произошел после матча с (0:1) в 32-м туре . Вскоре после него португалец принес извинения.

Сегодня FA обвинила Роналду в нарушении своих правил за этот инцидент. В заявлении утверждается, что поведение форварда после финального свистка было некорректным и/или агрессивным.

«Мы принимаем к сведению заявление FA в отношении . Мы будем поддерживать игрока в его ответе на обвинение», – сообщили в «Манчестер Юнайтед».