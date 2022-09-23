FA предъявила Роналду обвинения за инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста. «МЮ» поддержал Криштиану

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эвертон премьер-лига Англия происшествия болельщики Футбольная ассоциация Англии Футбол

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила Криштиану Роналду в нарушении своих правил.

Это связано с апрельским инцидентом, когда португалец разбил телефон мальчику-аутисту. Эпизод произошел после матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ. Вскоре после него португалец принес извинения.

Сегодня FA обвинила Роналду в нарушении своих правил за этот инцидент. В заявлении утверждается, что поведение форварда после финального свистка было некорректным и/или агрессивным.

«Мы принимаем к сведению заявление FA в отношении Криштиану Роналду. Мы будем поддерживать игрока в его ответе на обвинение», – сообщили в «Манчестер Юнайтед».

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