Роджер Федерер провел последний матч в карьере

41-летний Роджер Федерер завершил карьеру. Последним матчем для него стала парная встреча Кубка Лэйвера, в которой они с проиграли Джеку Соку и Фрэнсису Тиафу (6:4, 6:7, 9-11).

До Кубка Лэйвера Федерер больше года не выступал из-за травмы колена.

Федерер – 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема». С 2009-го по начало 2022-го он был рекордсменом по этому показателю но потом его обошли Надаль и Новак Джокович.

Федерер самый титулованный чемпион (8 побед) и (5 побед).

Всего на счету Федерера 103 титула. Больше в истории мужского тенниса было только у (109).

Швейцарец 310 недель был первой ракеткой мира. До марта 2021-го этот результат был лучшим в истории, но его превзошел . Федереру принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию на первом месте – 237 недель подряд.

Кроме того, Федерер – победитель Кубка Дэвиса и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре.

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