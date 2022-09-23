Игроков сборной России спрашивали о частичной мобилизации при пересечении границы

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Игрокам сборной России при пересечении границы задавали вопросы о частичной мобилизации.

Вчера футболисты в составе делегации РФС пересекали границу России для перелета в Кыргызстан, где завтра состоится товарищеский матч между сборными.

Когда команда проходила паспортный контроль в Шереметьево, футболистам задавали вопросы о годности к военной службе, наличии военного билета и так далее.

«Это касалось не только футболистов. Насколько я могу судить, у многих мужчин, которые сейчас пересекают границу, дополнительно уточняют и их статус в контексте [частичной] мобилизации.

До Киргизии все долетели спокойно, проблем при пересечении границы ни у кого не возникло», – сказал медиадиректор РФС Егор Крецан.

Матч между сборными России и Кыргызстана состоится завтра и начнется в 17:00 по московскому времени.

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