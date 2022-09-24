Федерер и Надаль плакали после матча, который стал последним в карьере швейцарца

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Роджер Федерер провел последний матч в карьере, в Кубке Лэйвера проиграв парный матч вместе с Рафаэлем Надалем.

После игры зрители устроили швейцарцу овацию, которая длилась несколько минут. 20-кратный чемпион «Больших шлемов» в этот момент заплакал.

Федерер во время овации пригласил на корт всю сборную Европы. После объятий со швейцарцем плакал Надаль.

 

А также прослезился Стефанос Циципас.

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