Федерер и Надаль плакали после матча, который стал последним в карьере швейцарца

Роджер Федерер провел последний матч в карьере, в Кубке Лэйвера проиграв парный матч вместе с .

После игры зрители устроили швейцарцу овацию, которая длилась несколько минут. 20-кратный чемпион «Больших шлемов» в этот момент заплакал.

Федерер во время овации пригласил на корт всю сборную . После объятий со швейцарцем плакал Надаль.

А также прослезился .

«Я хочу вечеринку, а не похороны». Репортаж с прощального турнира Федерера, где он играл в паре с Надалем

Величие Роджера Федерера на одной картинке: 20 «Больших шлемов», 103 титула и самый возрастной №1 в истории

Федерер от болбоя до величайшего в истории. Карьера Маэстро – в фотографиях

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе