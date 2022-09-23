Камила Валиева: «Я вижу все, что пишут и говорят. После того, что было в феврале, меня уже сложнее достать»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об отношении к новостям о себе и критике.

– Это правда, что вы не читаете новостей, и они вообще у вас заблокированы?

– Смешно! Нет, я все вижу, что пишут, что говорят. Но после того, что было в феврале, меня уже сложнее достать, я намного спокойнее отношусь к чему-либо.

– Что самое приятное написали?

– Приятное? Не помню. Честно. Я вижу, что мне пишут и приятные вещи, но почему-то многие из нас устроены так, что похвалу ты пропускаешь мимо себя. А запоминается то, что тебя «царапает», – рсказала 16-летняя фигуристка.

Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет

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