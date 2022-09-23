Депутат Свищев: «Не вижу причин останавливать футбол. Ситуация должна улучшаться, мы должны верить в нашего руководителя»

Депутат Дмитрий Свищев оценил вероятность приостановки чемпионата России.

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту также высказался о том, как частичная мобилизация может сказаться на ситуации с посещаемостью.

– Слушайте, жизнь такая сложная штука, что может случиться все что угодно и нужно быть ко всему готовыми. Но на сегодняшний день я не вижу причин останавливать футбол, чемпионат России. На сегодняшний день у меня таких опасений нет.

– В каком случае возможна остановка?

– Давайте не будем фантазировать. Думаю, ситуация должна улучшаться, мы должны верить в лучшее, в нашего руководителя. Здесь ситуация, считаю, под контролем. Уж чемпионат России по футболу должен проводиться.

– Ядро болельщиков составляют мужчины примерно от 15 до 50 лет, часть которых подпадает под первую волну мобилизации. Как, на ваш взгляд, последние события отразятся на ситуации с посещаемостью?

– Это сложный момент. У нас же такое впервые в новейшей истории России. Поэтому сложно предсказывать, что может произойти. Но зрелищные, культовые матчи будут востребованы и далее.

Здесь не нужно искать интригующих моментов, которые могут повлиять на посещаемость матчей. Я считаю, что основная причина на сегодняшний день, которая может повлиять, – это обеспечение безопасности на матчах. И здесь я уверен, что организаторы и наша полиция могут обеспечить все это на высоком уровне.

Поэтому надо спокойно планировать посещение матча своей любимой команды. Командам это очень нужно, стадионам тоже. Клубы будут делать все для того, чтобы болельщики в обязательном порядке поддерживали своих любимых игроков. Нельзя останавливаться, жизнь идет.

– Возможна ли ситуация, что кому-то из болельщиков могут вручить повестку при входе на стадион?

– Здесь надо военным комиссарам задавать вопросы, я уж точно даже информацией не владею, поэтому буду не очень компетентно выглядеть. Разные фантазии у людей существуют о том, где могут выдавать повестки. Но давайте адресуем вопрос специалистам.

Время непростое, надо четко выполнять законы РФ. Перед законом все равны. И если мы внимательно отнесемся к нашему законодательству и к теме указов или поручений нашего руководства, то все это быстро закончится, и мирная, трудовая, спортивная жизнь быстро восстановится. Надо относиться ко всему с патриотическим настроем, – сказал Свищев.