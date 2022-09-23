Хвича забил 4 гола в 5 матчах Лиги наций. Лишь у Холанда больше – 5

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Хвича Кварацхелия забил очередной гол за сборную Грузии.

21-летний атакующий полузащитник забил в матче 5-го тура Лиги наций против Северной Македонии (2:0).

У Хвичи 4 гола в 5 матчах этой Лиги наций. В списке бомбардиров вингера опережает лишь Эрлинг Холанд из Норвегии, забивший 5 голов.

В 9 матчах за «Наполи» в этом сезоне Кварацхелия забил 4 гола и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь.

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