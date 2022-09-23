«Уильямс» объявил об уходе Латифи из команды по окончании сезона-2022

Команда объявила о том, что прекратит сотрудничество с по окончании сезона. И канадский гонщик покинет «Уильямс» – и, вероятно, «Формулу-1».

Латифи выступает за «Уильямс» с 2020 года и каждый раз уступал в соперничестве напарнику по команде – сначала Джорджу Расселлу, а теперь и Алексу Албону. В нынешнем сезоне Латифи не удавалось финишировать в гонках выше, чем на 12-й позиции, в то время как и Алекс Албон и заменявший его на этапе в Монце Ник де Врис сумели заработать очки.

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