Германия не сыграет в плей-офф Лиги наций. Венгрия и Италия определят победителя группы

не смогла дойти до стадии плей-офф .

Немецкая команда под руководством тренера Ханси Флика проиграла сборная Венгрии (0:1) в матче пятого тура.

Германия, в активе которой 6 баллов, опустилась на третье место в группе, потому что сборная Италии обыграла команду Англии (1:0) и поднялась на вторую строчку с 8 очками.

Лидером же группы является сборная Венгрии, имеющая на своем счету 10 очков.

В заключительном туре именно Венгрия и в очном матче определят победителя группы. Игра состоится 26 сентября.