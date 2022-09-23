Германия не сыграет в плей-офф Лиги наций. Венгрия и Италия определят победителя группы

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Сборная Германии не смогла дойти до стадии плей-офф Лиги наций.

Немецкая команда под руководством тренера Ханси Флика проиграла сборная Венгрии (0:1) в матче пятого тура.

Германия, в активе которой 6 баллов, опустилась на третье место в группе, потому что сборная Италии обыграла команду Англии (1:0) и поднялась на вторую строчку с 8 очками.

Лидером же группы является сборная Венгрии, имеющая на своем счету 10 очков.

В заключительном туре именно Венгрия и Италия в очном матче определят победителя группы. Игра состоится 26 сентября.

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