Германия не сыграет в плей-офф Лиги наций. Венгрия и Италия определят победителя группы

Сборная Германии не смогла дойти до стадии плей-офф Лиги наций.
Немецкая команда под руководством тренера Ханси Флика проиграла сборная Венгрии (0:1) в матче пятого тура.
Германия, в активе которой 6 баллов, опустилась на третье место в группе, потому что сборная Италии обыграла команду Англии (1:0) и поднялась на вторую строчку с 8 очками.
Лидером же группы является сборная Венгрии, имеющая на своем счету 10 очков.
В заключительном туре именно Венгрия и Италия в очном матче определят победителя группы. Игра состоится 26 сентября.