WADA оставило каннабис в обновленном списке запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство ( ) оставило каннабис в обновленном списке запрещенных веществ, сообщает пресс-служба организации.

В сентябре 2021 года исполком WADA согласился инициировать пересмотр статуса каннабиса как вещества, запрещенного только во время проведения соревнований. Но по итогам исследования его все-таки оставили в списке.

Также в список запрещенных веществ включен обезболивающий препарат трамадол – запрет на его применение во время соревнований вступит в силу с 1 января 2024 года. Ранее препарат был разрешен в большинстве видов спорта.

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