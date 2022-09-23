Брат Погба заявил, что Поль просил шамана наложить проклятье на Мбаппе перед игрой «ПСЖ» – «МЮ» в ЛЧ-2018/19: «В том матче Килиан был лишь тенью самого себя»

просил шамана наложить проклятье на в 2019 году.

Об этом заявил брат полузащитника сборной Франции Матиа Погба. Сегодня ночью он опубликовал в твиттере 30 видео, в которых подробно изложил обвинения в адрес брата.

Матиа заявил, что Поль обратился к шаману с просьбой наложить проклятье на Мбаппе перед ответным матчем 1/8 финала -2018/19 между и .

В первой игре английский клуб уступил со счетом 0:2, а Мбаппе забил в том матче второй гол. Ответную игру «МЮ» выиграл со счетом 3:1 и вышел в следующую стадию турнира.

«Поль попросил шамана нейтрализовать Мбаппе, который тогда был на взлете и уже был гораздо известнее Поля. Было странно увидеть, что в ответном матче Мбаппе был лишь тенью самого себя.

Проблема в том, что тогда Поль делал все ради сближения с Килианом. Это было видно и в медиа – он постоянно хвалил его и вел себя так, словно они друзья. Погба часто звонил ему, они много общались. Их дружба зашла так далеко, что Килиан почти поставил «ПСЖ» условие при переговорах о контракте – он был согласен подписать соглашение, только если трансфер Погба будет гарантирован.

А за его спиной Поль просил шамана сделать так, чтобы Килиан плохо играл. Шаман, рискуя своей карьерой, даже говорил посреднику, что необходимо прекратить это проклятье.

Конечно, мой брат, которому всегда были важны его денежки, не заплатил достаточно для того, чтобы шаман произвел долгосрочную работу. Либо это шаман хотел, чтобы Погба заплатил по максимуму. Посредник рассказал мне, что Поль заплатил за эти услуги минимум четыре миллиона евро, когда играл там (вероятно, в «Манчестер Юнайтед» – Sports.ru), а после ухода – в два раза больше», – сказал Погба-старший.