«Иностранцы еще будут просить, чтобы мы вернулись. Посмотрю, как они между собой будут колупаться». Лыжница Сорина об отстранении сборной

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Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Татьяна Сорина высказалась об отстранении сборной России от Кубка мира.

Наталья Непряева сказала, что год можно пробегать и в России. А если отстранение продлится и дальше, то что – завершать карьеру?

– Да, я согласна с ней, что год можно провести и в России, тем более после Олимпиады. Но затем все-таки хочется вернуться. О завершении карьеры, конечно, речь не идет, но, когда ты уже бегал на самом высоком уровне, будет сложнее находить мотивацию, чтобы выступать только на внутренних стартах.

– Есть и другой способ. Попробовать сменить спортивное гражданство, карантин к следующей Олимпиаде завершится.

– Нет, конечно, этот вариант даже не рассматривается. У нас в России хорошие условия. Нужно только потерпеть немного, и все наладится. Мне кажется, иностранцы еще будут просить, чтобы мы вернулись. Я не представляю лыжные гонки без российских спортсменов.

– Если все-таки в октябре наше отстранение будет продлено, вы будете смотреть Кубок мира?

– Да, но выборочные гонки. Посмотрю, как они между собой будут колупаться, – сказала Сорина.

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Наши спортсмены жалуются на регресс и потерю мотивации из-за отстранения. Это нытье или реальная опасность?

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