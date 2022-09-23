Англия вылетела в Лигу B Лиги наций

вылетела в Лигу B Лиги наций.

Национальная команда под руководством тренера проиграла сборной Италии (0:1) в матче пятого тура.

Это означает, что английская сборная уже не сможет подняться выше четвертого места в группе, которое предполагает вылет в дивизион ниже рангом.

На третьей позиции в таблице находится сборная Германия, на счету которой шесть баллов.

Англичане набрали два очка в пяти матчах Лиги наций, сыграв два раза вничью и потерпев три поражения.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Англия.