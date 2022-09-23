высказался о русофобии в .

– Разговаривал недавно с одним из российских тренеров, работающих сегодня в НХЛ. Когда речь зашла о русофобии, он сказал, что ничего подобного в его команде нет.

– По-разному бывает. Слышал разные мнения на этот счет от играющих сейчас в НХЛ наших хоккеистов. И СМИ разное пишут.

Понятно, что у наших ребят, которые сейчас играют там, другая история, времена изменились. Недоверие нивелируется через общение.

Но когда я приехал в США в 1989-м, меня ненавидели по одной простой причине – потому что я приехал из СССР. Я был для них человеком с другой планеты. Ненависть была не только в прессе, которая разжигала дух холодной войны, но и в раздевалке.

– А как она проявлялась по отношению к вам?

– Во взглядах, в том, что твою спину не прикрывают во время игры – во всем. Ты входишь в раздевалку, а там – половина ребят, которые в детстве прятались в бомбоубежищах, потому что их пугали советскими атомными бомбами. Они так были воспитаны.

Команда – это единый организм. И если ты чужой в коллективе, тем более в таком жестоком виде спорта, как хоккей, ничего хорошего это не сулит. В хоккее очень важно чувство локтя товарища, понимание и т. д.

Так что русофобию я пережил и испытал на себе. Никому не пожелаю попасть в подобную ситуацию. Нужно было пробиваться и завоевывать авторитет или уходить.

Но если бы я ушел, это было бы мое решение. А сейчас же за нас принимают решения, прикрываясь отговорками о «безопасности» спортсменов. Тут, мне кажется, мы серьезно недорабатываем, и надо пробовать исправить эту ситуацию, – сказал двукратный олимпийский чемпион.