Брат Погба заявил, что Поль просил шамана помочь выиграть Евро-2016 и ЧМ-2018 и платил ему 75-100 тысяч евро раз в два месяца

Брат Поля Погба рассказал, как хавбек «Ювентуса» пользовался услугами шамана.
Сегодня ночью в твиттере Матиа Погба были опубликованы 30 видео, в которых он подробно изложил обвинения в адрес брата. В данный момент Матиа находится под арестом. Старший брат футболиста уточнил, что твиты были заготовлены заранее – на случай, если он не сможет опубликовать их сам.
В одном из видео Матиа Погба заявил, что его брат стал последователем шамана, близкого к бывшему игроку сборной Франции Алу Диарра. С ним Поль познакомился через защитника Сержа Орье, который сейчас выступает за «Ноттингем Форест».
Матиа заявил, что шаман Ибрагим и посредник пытались изолировать Поля от семьи. Как утверждает Погба-старший, хавбек раз в два месяца платил шаману от 75 до 100 тысяч евро.
Также Матиа рассказал, что Поль использовал шамана, чтобы накладывать проклятья на партнеров по команде – в частности, на Килиана Мбаппе – и просил шамана помочь выигрывать турниры.
Матиа заявил, что Поль обращался к шаману перед финалом Евро-2016, во время розыгрыша Лиги Европы-2017 и по ходу ЧМ-2018.
«В финале Евро-2016 произошли странные вещи, например, рой бабочек (совок льняных – прим. Sports.ru) перед матчем», – отметил Матиа.
Брата Погба взяли под стражу – за вымогательство 13 млн у Поля. История с шаманским проклятием продолжается