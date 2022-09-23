Брат Погба заявил, что Поль просил шамана помочь выиграть Евро-2016 и ЧМ-2018 и платил ему 75-100 тысяч евро раз в два месяца

Брат Поля Погба рассказал, как хавбек пользовался услугами шамана.

Сегодня ночью в твиттере были опубликованы 30 видео, в которых он подробно изложил обвинения в адрес брата. В данный момент Матиа находится под арестом. Старший брат футболиста уточнил, что твиты были заготовлены заранее – на случай, если он не сможет опубликовать их сам.

В одном из видео Матиа Погба заявил, что его брат стал последователем шамана, близкого к бывшему игроку сборной Франции Алу Диарра. С ним Поль познакомился через защитника Сержа Орье, который сейчас выступает за «Ноттингем Форест».

Матиа заявил, что шаман Ибрагим и посредник пытались изолировать Поля от семьи. Как утверждает Погба-старший, хавбек раз в два месяца платил шаману от 75 до 100 тысяч евро.

Также Матиа рассказал, что Поль использовал шамана, чтобы накладывать проклятья на партнеров по команде – в частности, на Килиана Мбаппе – и просил шамана помочь выигрывать турниры.

Матиа заявил, что Поль обращался к шаману перед финалом , во время розыгрыша Лиги Европы-2017 и по ходу .

«В финале Евро-2016 произошли странные вещи, например, рой бабочек (совок льняных – прим. Sports.ru) перед матчем», – отметил Матиа.

Брата Погба взяли под стражу – за вымогательство 13 млн у Поля. История с шаманским проклятием продолжается