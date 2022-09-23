«Бавария» просит Кейна не продлевать контракт и дождаться их предложения. «Тоттенхэм» хочет переподписать форварда до ЧМ-2022

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«Баварии» интересен нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.

Мюнхенский клуб через окружение попросил 29-летнего форварда не продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и дождаться предложения от «Баварии», сообщают журналисты Sport Bild Тоби Альтшеффль и Кристиан Фальк.

Обсуждение необходимости приобретения чистого форварда в «Баварии» приобретает все более конкретный характер, и Кейна считают идеальным вариантом.

«Тоттенхэм» обеспокоен интересом «Баварии» к форварду. Английский клуб хочет подписать с Кейном новый контракт до ЧМ-2022, но на данный момент переговоры по этому вопросу приостановлены.

Сообщалось, что Харри не возражает против перейти в «Баварию» летом 2023 года.

В этом сезоне воспитанник «Тоттенхэма» забил 6 голов в 9 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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