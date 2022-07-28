«Спартак» и Wildberries – партнеры, Черчесов продвигается в ЛЧ, Соболева не удалили ошибочно, «Фиорентина» предлагает Кокорину расторгнуть контракт и другие новости

1. Wildberries станет техническим партнером «Спартака» с сезона-2023/24. Маркетплейс будет поставлять клубу форму от Nike, при этом красно-белые не будут платить за это.

2. «Ференцварош» Станислава Черчесова разгромил «Слован» (4:1) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов и сыграет с «Карабахом» в следующей стадии квалификации. Для российского тренера это 2-я победа за 7 матчей в турнире.

Киевское «Динамо» на выезде обыграло «Фенербахче» в дополнительное время (2:1) и прошло в 3-й раунд, где встретится с австрийским «Штурмом».

На первый гол киевлян турецкие болельщики отреагировали своеобразно: фанатами стамбульского клуба стали скандировать «Ла-ла-ла, Владимир Путин!»

3. ЭСК РФС признала ошибочным решение судьи Кирилла Левникова не удалять Александра Соболева в матче «Спартака» и «Краснодара». Также комиссия признала правоту судьи Сухого в обоих спорных эпизодах матча «Локомотив» – «Ростов».

«Краснодар» за появление в судейской постороннего лица (писали, что это был Сергей Галицкий) оштрафован на 200 тысяч и наказан проведением матча на нейтральном поле условно.

4. Кажется, саге про уход Роналду из «Манчестер Юнайтед» не будет конца. Клуб не смог убедить Криштиану остаться, он хочет играть в ЛЧ. Главным претендентом на португальца называют «Атлетико», но препятствий много: «МЮ» не заинтересован в обмене на Гризманна, а фанаты мадридцев сначала выступили с заявлением против трансфера Роналду, а затем закрепили протест баннером: «КР7 здесь не рады».

5. Кокорин пропустит сборы «Фиорентины» в Австрии и Испании. Есть подозрение, что форвард больше не сыграет за клуб – «фиалки» предлагают Александру 2 млн евро за расторжение контракта. Сам россиянин говорит, что у него все хорошо.

6. США предложили обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Адвокат американской баскетболистки заявила, что обмен может произойти только после окончания судебного разбирательства.

7. Служба госбезопасности Латвии будет следить за латвийскими хоккеистами, играющими в России. Им может грозить уголовная ответственность.

8. Трансферные новости. «Локомотив» продает Бека-Бека в «Ниццу» за 12+2 млн евро, медосмотр назначен на четверг. Мозес может уйти из «Спартака», агент общался с «Интером» и «Торино». Лаксальт не уйдет из «Динамо», несмотря на предложения из-за границы, ему комфортно в Москве. «Спартаку» дважды предлагали подписать Черышева, клуб отказался.

Зарплата Кунде в «Барселоне» – 6 млн евро после налогов, контракт – до 2027-го, трансфер за 50+10 млн с «Севильей» согласован. «МЮ» и Лисандро Мартинес подписали контракт до 2027 года. Уругвайский «Насьональ» объявил о возвращении Луиса Суареса. «Аякс» из-за интереса «МЮ» поднял цену на Антони с 80 до 100 млн евро, игрок хочет перейти. Де Йонг может снизить зарплату, чтобы остаться в «Барсе». Из-за нежелания Френки уходить «Барса» может продать тер Стегена, чтобы зарегистрировать новичков. Также «Барселона» подтвердила Аспиликуэте намерение приобрести его. «Челси» интересен защитник «Лестера» Фофана, его оценивают минимум в 70 млн фунтов.

9. Назначены судьи на матчи 3-го тура Мир РПЛ: Карасев – на матч «Зенит» – «Локомотив», Чистяков – на игру «Спартак» – «Оренбург».

10. Мир РПЛ снова исправила таблицу после 2 туров. Теперь «Оренбург» на 8-м месте, «Сочи» – на 9-м.

11. УЕФА опробует стоячие трибуны на матчах еврокубков в Англии, Германии и Франции. Запрет на такие места действует с 1988-го.

12. Неймар, Бартомеу и Росель предстанут перед судом по делу о коррупции при трансфере в «Барсу» из «Сантоса». Истец просит 5 лет тюрьмы для игрока и 150 млн евро компенсации.

13. «Спартак» встретился с представителями судейского корпуса. Для футболистов, тренерского штаба и руководства клуба была проведена лекция об актуальных рекомендациях судьям при оценке различных эпизодов.

14. Мейвезер и Макгрегор почти договорились о реванше. В 2017 году Флойд победил Конора техническим нокаутом в десятом раунде.

15. Патрик Кэйн – самый вероятный кандидат на обмен в сезоне-2022/23 по версии The Athletic, Тарасенко – в топ-3. Также авторы издания считают Игоря Шестеркина главным претендентом на «Везина Трофи», а Коннора Макдэвида – фаворитом на «Харт Трофи» (Панарин – в топ-7).

16. Российские спортсмены не допущены к командному чемпионату мира по настольному теннису.

17. Ученые доказали связь ударов головой с хронической травматической энцефалопатией. Большинство изученных случаев заболевания среди спортсменов выявлены у игроков в футбол, регби и американский футбол.

18. В финал женского Евро вышли Германия и Англия. Немки выигрывали турнир 8 раз – больше всех.

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