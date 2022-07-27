«Краснодар» за появление в судейской постороннего лица оштрафован на 200 тысяч и наказан проведением матча на нейтральном поле условно

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС КДК РФС Краснодар Сергей Галицкий Cтадион Краснодар стадионы Футбол

«Краснодар» наказан за появление в судейской комнате постороннего лица.

Ранее появилась информация, что владелец клуба Сергей Галицкий без разрешения зашел в судейскую после матча 2-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:4).

КДК РФС оштрафовал краснодарскую команду на 200 тысяч рублей и обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно. Испытательный срок – до конца сезона-2022/23.

Главным арбитром на игре «Краснодар» – «Спартак» работал Кирилл Левников. По итогам матча «Краснодар» попросил ЭСК РФС разобрать решения рефери в трех эпизодах. В результате комиссия признала, Левников ошибочно не удалил форварда красно-белых Александра Соболева в первом тайме.

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