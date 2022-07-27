Мир РПЛ снова исправила таблицу после 2 туров. Теперь «Оренбург» на 8-м месте, «Сочи» – на 9-м

Теги Спартак ЦСКА Зенит Крылья Советов Химки премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Оренбург Сочи Футбол

МИР РПЛ опубликовала обновленную турнирную таблицу. 

Ранее «Оренбург», который в прошлой версии турнирной таблицы находился на 9-м месте после 2 проведенных туров, обратил внимание на ошибку в подсчетах после первого исправления.

После исправления таблицы команда Марцела Лички, набравшая 3 очка, занимает 8-е место. «Сочи», также набравший 3 балла, теперь располагается на 9-й позиции, а «Крылья Советов» с тем же количеством очков остались на 7-м месте.

3-й тур чемпионата России пройдет с 29 по 31 июля.

РПЛ запуталась в своей же таблице. Мы расставили всех по регламенту – и вернули «Спартаку» второе место

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные