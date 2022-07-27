Wildberries станет техническим партнером «Спартака» вместо Nike с сезона-2023/24

Онлайн-платформа Wildberries станет техническим партнером вместо .

С сезона-2023/2024 новый технический партнер красно-белых будет поставлять экипировку всем командам клуба. Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба «Спартака».

«Уверены, что наше сотрудничество будет полезным и плодотворным. Мы очень рады, что столь крупная онлайн-платформа поддерживает «Спартак». Ожидаем взаимовыгодного партнерства. Отмечу, что логотип Wildberries появится на форме клуба начиная с сезона-2023/2024», – заявил коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов.

«Мы очень любим спорт, и для нас большая честь стать партнером легендарного футбольного клуба «Спартак-Москва». Уже поддерживаем четыре футбольные команды и одну хоккейную. Надеемся, что наш скромный вклад будет способствовать развитию спорта в стране», – сказала Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор Wildberries.

Wildberries работает на рынке онлайн-торговли 17 лет, а география присутствия компании охватывает все регионы России и ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и другие.

Фото: spartak.com

Напомним, в мае американская компания Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком». Несмотря на это, сезон-2022/23 команда проведет в форме от Nike.

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