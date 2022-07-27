Родригао: «Игроки «Зенита» могли бы бороться за титулы в любой стране мира»

Родригао считает, что игроки «Зенита» могут бороться за трофеи в любой стране мира.

– 7 бразильцев в «Зените», 2 колумбийца. Скажите, с таким составом команда выиграла бы Кубок Либертадорес?

– Я считаю, что в «Зените» собраны высококвалифицированные игроки, которые могли бы бороться за титулы в любой стране мира.

– Как идет подготовка к игре с ? Чего ожидаете от матча?

– Надеюсь, что мы сможем показать хорошую игру, порадовать болельщиков и победить. Набрать три очка – основная задача.

– Продвинулись ли вы в плане адаптации в «Зените»?

– Я уже чувствую себя гораздо лучше – все бытовые вопросы решены, я существенно продвинулся в плане общей адаптации. Думаю, еще не до конца хватает слаженного взаимодействия с партнерами, но это достигается на тренировках. Рассчитываю упорно работать, чтобы прийти оттачивать это взаимодействие к идеальному взаимопониманию.

– Сочи – южный, солнечный город, а Петербург – северный. Как проходит привыкание?

– Я довольно давно уехал из Бразилии – и в Португалии, где я играл, и в Сочи достаточно холодно, поэтому сложностей с прохладной погодой нет. Привыкание к климату идет постепенно. Холодает, и ты привыкаешь к этому вместе со всем остальным, – сказал защитник .

Родригао о «Зените»: «Гранд российского и мирового футбола. Это исполнение мечты»