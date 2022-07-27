«Барселона» подтвердила Аспиликуэте намерение приобрести его. Переговоры с «Челси» продолжатся после трансфера Кунде

по-прежнему рассчитывает на подписание защитника .

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы связались с 32-летним испанцем и подтвердили свое намерение продолжить переговоры с лондонским клубом.

На данный момент командам не удалось достичь полноценного соглашения, поскольку главный тренер «Челси» хотел бы сохранить Аспиликуэту в составе.

Ожидается, что «Барселона» продолжит переговоры после того, как будут улажены все вопросы, касающиеся трансфера защитника «Севильи» .

Тухель об Аспиликуэте и «Барсе»: «Не уверен, что дам ему то, чего он хочет. Сесару сложно – другой клуб постоянно донимает. 1 сентября все успокоится»