«Барселона» подтвердила Аспиликуэте намерение приобрести его. Переговоры с «Челси» продолжатся после трансфера Кунде

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«Барселона» по-прежнему рассчитывает на подписание защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы связались с 32-летним испанцем и подтвердили свое намерение продолжить переговоры с лондонским клубом.

На данный момент командам не удалось достичь полноценного соглашения, поскольку главный тренер «Челси» Томас Тухель хотел бы сохранить Аспиликуэту в составе.

Ожидается, что «Барселона» продолжит переговоры после того, как будут улажены все вопросы, касающиеся трансфера защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Тухель об Аспиликуэте и «Барсе»: «Не уверен, что дам ему то, чего он хочет. Сесару сложно – другой клуб постоянно донимает. 1 сентября все успокоится»

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