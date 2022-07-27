«МЮ» не смог убедить Роналду остаться, он хочет играть в ЛЧ. Клуб надеется сохранить Криштиану

, вероятно, покинет этим летом.

В понедельник нападающий вернулся в Манчестер, чтобы обсудить свое будущее с представителями клуба. Главный тренер манкунианцев хотел убедить португальца не покидать команду.

Однако, как сообщает The Times, клубу не удалось переубедить игрока. Роналду настоял на своей позиции во время переговоров, которые прошли во вторник. Он намерен играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«МЮ» с пониманием отнесся к просьбе форварда покинуть клуб и дал его представителям разрешение изучить варианты в ведущих клубах Европы.

При этом «Юнайтед» все еще надеется, что футболист останется в клубе и станет ключевой частью команды под руководством тен Хага.