Оливер Кан: «Роналду – один из величайших игроков на планете, но он не впишется в философию «Баварии»

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Гендиректор «Баварии» Оливер Кан вновь ответил на вопрос о Криштиану Роналду.

«Между собой мы обсуждали этот вопрос. Если бы мы этого не сделали, то мы бы плохо выполняли свою работу. Лично я считаю, что Криштиану Роналду – один из величайших футболистов, когда-либо живших на этой планете.

Однако мы пришли к выводу о том, что, несмотря на все наше уважение, в нынешней ситуации Роналду не впишется в философию «Баварии», – сказал Кан в интервью Bild.

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