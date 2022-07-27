Оливер Кан: «Роналду – один из величайших игроков на планете, но он не впишется в философию «Баварии»

Гендиректор «Баварии» вновь ответил на вопрос о .

«Между собой мы обсуждали этот вопрос. Если бы мы этого не сделали, то мы бы плохо выполняли свою работу. Лично я считаю, что Криштиану Роналду – один из величайших футболистов, когда-либо живших на этой планете.

Однако мы пришли к выводу о том, что, несмотря на все наше уважение, в нынешней ситуации Роналду не впишется в философию «Баварии», – сказал Кан в интервью Bild.

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