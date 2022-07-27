«Спартак» встретился с представителями судейского корпуса

Состоялась встреча представителей и судейского корпуса.

Для футболистов, тренерского штаба и руководства клуба была проведена лекция об актуальных рекомендациях судьям при оценке различных эпизодов.

Во встрече приняли участие руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев, его заместитель , начальник отдела подготовки судей Академии РФС Виталий Мешков, а также инспектор , член экспертно-судейской комиссии .

В числе прочих тем обсуждались допустимая жесткость в единоборствах, игра рукой, симуляции, назначения или неназначения пенальти. Некоторые трактовки вызвали вопросы у игроков и тренерского штаба «Спартак», на них остановились подробно.

Фото: официальный сайт «Спартака»