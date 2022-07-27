«Спартак» встретился с представителями судейского корпуса

Состоялась встреча представителей «Спартака» и судейского корпуса.
Для футболистов, тренерского штаба и руководства клуба была проведена лекция об актуальных рекомендациях судьям при оценке различных эпизодов.
Во встрече приняли участие руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев, его заместитель Николай Иванов, начальник отдела подготовки судей Академии РФС Виталий Мешков, а также инспектор УЕФА, член экспертно-судейской комиссии Николай Левников.
В числе прочих тем обсуждались допустимая жесткость в единоборствах, игра рукой, симуляции, назначения или неназначения пенальти. Некоторые трактовки вызвали вопросы у игроков и тренерского штаба «Спартак», на них остановились подробно.
Фото: официальный сайт «Спартака»