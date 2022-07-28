«Барса» может продать тер Стегена для регистрации новичков, так как Де Йонг не хочет уходить

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Марк-Андре тер Стеген может покинуть «Барселону». 

Как сообщает Cadena SER, каталонцы рассматривают вариант с трансфером голкипера, поскольку клубу необходимо продать игроков, чтобы зарегистрировать новичков.

Ранее считалось, что «Барса» может продать Френки де Йонга, чтобы зарегистрировать новых игроков. Но сам полузащитник не хочет уходить из команды. Он сказал партнерам, что не покинет «Барсу», а также проинформировал об этом «Манчестер Юнайтед». 

Вариант с трансфером тер Стегена – «план Б» для «Барселоны» на случай, если де Йонга так и не получится продать.

Зарплата немецкого вратаря составляет 7 миллионов евро и вырастет в следующем сезоне.

В 35 матчах прошлого сезона Ла Лиги тер Стеген пропустил 34 гола. Его статистика – здесь

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