Лаксальт не уйдет из «Динамо», несмотря на предложения из-за границы. Ему комфортно в Москве

Защитник Диего Лаксальт не стал уходить из , несмотря на предложения из-за границы.

У уругвайца есть предложения от зарубежных клубов, но он не планирует уходить из «Динамо».

Ранее из московского клуба, приостановив контракты, ушли парагваец и уругваец .

«Диего и его семья чувствуют себя очень комфортно в Москве. Он на самом деле всем доволен и у него сейчас нет мыслей о том, чтобы покинуть Россию.

Уругваец сожалеет, что «Динамо» покинули его друзья, но надеется, что в команду придет усиление, чтобы бороться за высокие места», – приводит Sport24.ru слова источника, знакомого с ситуацией.

В нынешнем сезоне сезоне 29-летний футболист еще не сыграл ни в одном матче, так как не до конца восстановился после травмы. Статистику левого защитника можно изучить здесь.