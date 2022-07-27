Карасев назначен на матч «Зенит» – «Локомотив», Чистяков – на игру «Спартак» – «Оренбург»

Назначены судьи на матчи 3-го тура Мир РПЛ.
29 июля (пятница)
«Урал» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалев, ВАР – Павел Шадыханов.
30 июля (суббота)
«Факел» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ВАР – Евгений Кукуляк.
«Зенит» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев, ВАР – Павел Кукуян.
«Сочи» – «Ахмат»: судья – Артем Любимов, ВАР – Павел Шадыханов.
31 июля (воскресенье)
«Пари НН» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ВАР – Ян Бобровский.
«Спартак» – «Оренбург»: судья – Артем Чистяков, ВАР – Владимир Москалев.
«Крылья Советов» – «Торпедо»: судья – Василий Казарцев, ВАР – Евгений Турбин.
«Ростов» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ВАР – Антон Фролов.