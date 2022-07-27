Карасев назначен на матч «Зенит» – «Локомотив», Чистяков – на игру «Спартак» – «Оренбург»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Торпедо Динамо Москва Ахмат Урал Факел Владислав Безбородов Оренбург Сергей Карасев Краснодар Евгений Турбин Виталий Мешков Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Павел Шадыханов Владимир Москалев видеоповторы Пари НН Артем Чистяков Павел Кукуян Сочи Евгений Кукуляк Артем Любимов Антон Фролов судья Футбол

Назначены судьи на матчи 3-го тура Мир РПЛ.

29 июля (пятница)

«Урал»«Краснодар»: судья – Владимир Москалев, ВАР – Павел Шадыханов.

30 июля (суббота)

«Факел»«Динамо»: судья – Сергей Иванов, ВАР – Евгений Кукуляк.

«Зенит»«Локомотив»: судья – Сергей Карасев, ВАР – Павел Кукуян.

«Сочи»«Ахмат»: судья – Артем Любимов, ВАР – Павел Шадыханов.

31 июля (воскресенье)

«Пари НН»ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ВАР – Ян Бобровский.

«Спартак»«Оренбург»: судья – Артем Чистяков, ВАР – Владимир Москалев.

«Крылья Советов»«Торпедо»: судья – Василий Казарцев, ВАР – Евгений Турбин.

«Ростов»«Химки»: судья – Владислав Безбородов, ВАР – Антон Фролов.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные