Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. «Ференцварош» Черчесова против «Слована», «Динамо» Киев играет с «Фенербахче»

Теги Станислав Черчесов Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов УЕФА Слован Братислава Ференцварош Футбол

«Ференцварош» в гостях играет со «Слованом» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. 

Киевское «Динамо» встретится с «Фенербахче» (0:0).

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Ференцварош Венгрия – Слован Братислава Словакия 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
20 июля, 21.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 70 Сакариассен, 1:1 – 81 Кашия, 1:2 – 86 Барсегян.
ФеренцварошДибус, Уинго, Ковачевич, Ммаэ, Чивич, Эсити, Сакариассен, Лаидуни (Мерсье, 72), Нген (Ауски, 80), Боли (Басси, 72), Траоре (Лончар, 57).
Слован БратиславаХован, Медведев, Кашия, Абена, Де Марко, Паушек (Чаврич, 73), Вайсс (Чакветадзе, 73), Канкава, Куцка (Хольман, 90), Барсегян (Агбо, 90), Шапонич (Рамирес, 69).
Предупреждения:
Шапонич (27), Нген (31).

Первый матч – 0:0

Динамо Киев Украина – Фенербахче Турция 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
20 июля, 21.00, «Stadion MOSiR»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Динамо КиевБущан, Кендзера, Попов (Сирота, 83), Забарный, Дубинчак, Цыганков (Караваев, 88), Вербич (Ванат, 83), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 77), Беседин.
ФенербахчеБайындыр, Азиз (Тиссеран, 46), Салаи, Кадиоглу, Арао, Кахведжи (Брума, 63), Юксек, Осейи-Сэмюэл, Кинг (Линкольн, 63), Валенсия (Дурсун, 72), Росси (Гюлер, 72).
Предупреждения:
Кинг (31), Сидорчук (58), Беседин (73), Дурсун (87), Гармаш (90).

Первый матч – 2:1

Статистика Лиги чемпионов

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