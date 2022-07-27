Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. «Ференцварош» Черчесова против «Слована», «Динамо» Киев играет с «Фенербахче»

в гостях играет со в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Киевское встретится с (0:0).

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд

Ответные матчи

Первый матч – 0:0

Первый матч – 2:1

Статистика Лиги чемпионов