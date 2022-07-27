Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. «Ференцварош» Черчесова против «Слована», «Динамо» Киев играет с «Фенербахче»

«Ференцварош» в гостях играет со «Слованом» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Киевское «Динамо» встретится с «Фенербахче» (0:0).
2-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
- 20 июля, 21.00, «Групама-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 70 Сакариассен, 1:1 – 81 Кашия, 1:2 – 86 Барсегян.
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Ференцварош –
Дибус, Уинго, Ковачевич, Ммаэ, Чивич, Эсити, Сакариассен, Лаидуни (Мерсье, 72), Нген (Ауски, 80), Боли (Басси, 72), Траоре (Лончар, 57).
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Слован Братислава –
Хован, Медведев, Кашия, Абена, Де Марко, Паушек (Чаврич, 73), Вайсс (Чакветадзе, 73), Канкава, Куцка (Хольман, 90), Барсегян (Агбо, 90), Шапонич (Рамирес, 69).
Первый матч – 0:0
- Дата проведения
- 20 июля, 21.00, «Stadion MOSiR»
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Динамо Киев –
Бущан, Кендзера, Попов (Сирота, 83), Забарный, Дубинчак, Цыганков (Караваев, 88), Вербич (Ванат, 83), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 77), Беседин.
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Фенербахче –
Байындыр, Азиз (Тиссеран, 46), Салаи, Кадиоглу, Арао, Кахведжи (Брума, 63), Юксек, Осейи-Сэмюэл, Кинг (Линкольн, 63), Валенсия (Дурсун, 72), Росси (Гюлер, 72).
Первый матч – 2:1